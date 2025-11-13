Ударные дроны уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Позиции противника ВС РФ выявили во время воздушной разведки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили полевые склады боеприпасов и опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Восток" нанесли серию точных ударов по замаскированным позициям хранения боеприпасов противника в Днепропетровской области. В ходе воздушной разведки расчеты выявили несколько укрытых позиций с боекомплектом, замаскированных в посадках и вдоль полевых дорог. После уточнения координат по ним были нанесены прицельные удары FPV-дронами, оснащенными фугасными боеприпасами", - сказали в военном ведомстве, отметив, что в результате ударов произошли вторичные детонации и пожары, полностью уничтожившие полевые склады.

В министерстве также сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, который препятствовал продвижению российских штурмовиков.

В МО РФ добавили, что контроль поражения и корректировка огня велись в режиме реального времени операторами беспилотников. Работу расчета прикрывала группа противодействия дронам.