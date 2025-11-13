Эксперт Барабанов: ЗРК "Тор" востребованы в регионах с вероятностью атак дронов

Среди них страны Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока, а также Латинской Америки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Потенциальными рынками для поставок российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" являются регионы, где высока вероятность атак беспилотников и существует потребность в мобильных комплексах ПВО. Такое мнение высказал научный редактор журнала "Экспорт вооружений" Михаил Барабанов.

"Потенциальными рынками ЗРК "Тор" остаются регионы с высокой вероятностью воздушных атак малых и средних целей: страны Ближнего Востока и Северной Африки, где активно применяются БПЛА и управляемые боеприпасы; государства Юго-Восточной Азии с островной географией и потребностью в мобильных ПВО, а также государства Латинской Америки и Африки, где особенно необходимы автономные и сравнительно недорогие комплексы", - говорится в статье, размещенной в журнале "Экспорт вооружений".

По его оценке, комплексы семейства "Тор" востребованы как у традиционных партнеров России, так и среди новых заказчиков, ищущих проверенные и технологически зрелые решения для защиты войск и стратегических объектов.

В частности, по данным Барабанова, Армения, получившая с 2019 года некоторое количество ЗРК "Тор-М2КМ" на автомобильном шасси "Камаз"-63501, сообщала об их активном участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

По мнению автора публикации, индийская сторона проявляет устойчивый интерес к решениям, способным эффективно поражать маловысотные и скоростные цели, что соответствует направлению развития национальной ПВО.

Кроме того, делегации Вьетнама, Ирана, Ирака и Бахрейна неоднократно посещали стенды концерна ВКО "Алмаз-Антей" на международных военно-технических салонах, включая "Флот-2024", где демонстрировалась модульная и корабельная версия "Тор-М2КМ"29.