Марочко: бойцы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ у Волчанских Хуторов

ВСУ пытались привлечь "свежие силы", отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Военные РФ, нанеся комбинированный удар, сорвали ротацию Вооруженных сил Украины у Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ пытались привлечь "свежие силы" в районе Волчанских Хуторов.

"Данный факт был оперативно вычислен - наши бойцы нанесли огневое поражение по вооруженным формированиям Украины. В результате комбинированного удара ВС РФ украинское командование не досчиталось трех единиц бронетехники и до взвода личного состава", - сказал он.