ТАСС: ВСУ отступают в районе Волчанска

В российских силовых структурах добавили, что в населенном пункте взято в плен трое военнослужащих 57-й бригады противника

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области отступают и сдаются в плен. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства указал, что глава МО Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады теробороны. Он также добавил, что "в Волчанске взято в плен трое военнослужащих 57-й бригады".