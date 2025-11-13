Эксперт Юрченко: ВСУ все чаще выбирают целью для БПЛА медучреждения на Запорожье

Только за последние два дня были атакованы две центральные районные больницы прифронтовых городов Каменка-Днепровская и Васильевка, сообщил депутат законодательного собрания региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины все чаще выбирают для атак медицинские учреждения в прифронтовой зоне Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"На фоне провалов в Запорожской области вооруженные формирования Украины намеренно бьют по медицинским объектам в регионе. Только за последние два дня были атакованы две центральные районные больницы прифронтовых городов Каменка-Днепровская и Васильевка, повреждена машина скорой помощи. Для нас это очень тревожный сигнал, поскольку это очередная демонстрация того, что киевский режим абсолютно не придает значения, тому, бить по гражданским или военным объектам", - подчеркнул он.

При этом Юрченко отметил, что по обоим зданиям видно, что они являются медучреждениями и проведенные атаки были намеренными.