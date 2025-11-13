Марочко: Киев удерживает позиции у Петровского в ЛНР, не жалея личного состава

Военный эксперт указал, что украинская артиллерия там "на протяжении длительного времени работает по площадям"

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), не жалея личного состава, удерживает позиции у Петровского (украинское название - Грековка) в Луганской Народной Республике и постоянно перебрасывает свежие силы к населенному пункту. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Севернее населенного пункта Петровское вооруженные формирования Украины, не жалея личного состава, проводят мероприятия по удержанию занимаемых рубежей и позиций. Следует отметить, что украинское командование на регулярной основе восполняет потери и сохраняет боеспособность своих подразделений", - сказал он.

Марочко отметил, что в боях у Петровского Киев также не жалеет артиллерийских боеприпасов, а украинская артиллерия "на протяжении длительного времени работает по площадям".