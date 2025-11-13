Над Россией за ночь сбили 130 украинских беспилотников

Она были самолетного типа

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 130 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 ноября до 08:00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 32 БПЛА - над территориями Курской и Белгородской областей, 20 БПЛА - над территорией Воронежской области, 17 БПЛА - над акваторией Черного моря, 7 БПЛА - над территорией Республики Крым, 6 БПЛА - над территорией Орловской области, 5 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 4 БПЛА - над территорией Тамбовской области, 3 БПЛА - над территорией Ростовской области, 2 БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Тульской области и Московского региона", - сообщили в военном ведомстве.