Российские войска уничтожили плавсредство с десантом ВСУ в районе Херсона

Расчеты FPV-дронов также поразили место эвакуации противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие дронами уничтожили плавсредство с украинским десантом на борту в районе города Херсона Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсон было обнаружено плавсредство с десантом на борту", - сообщили в военном ведомстве.

Расчеты FPV-дронов поразили цель. Кроме того, российские войска также уничтожили место эвакуации противника, добавили в Минобороны.