Российские войска уничтожили плавсредство с десантом ВСУ в районе Херсона
Редакция сайта ТАСС
05:25
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие дронами уничтожили плавсредство с украинским десантом на борту в районе города Херсона Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсон было обнаружено плавсредство с десантом на борту", - сообщили в военном ведомстве.
Расчеты FPV-дронов поразили цель. Кроме того, российские войска также уничтожили место эвакуации противника, добавили в Минобороны.