ВСУ отступают вдоль реки Оскол в западной части Купянска

Также ведется зачистка улицы Приоскольной

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ВС РФ наносят огневое поражение позициям ВСУ в лесном массиве вдоль берега реки Оскол в западной части Купянска, противник отступает. Об этом сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег.

"Отряд зачищает от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. <…> В ходе боевых действий уничтожили до 20 боевиков. Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Командир штурмовой роты уточнил, что его подразделение завершает выполнение задачи по уничтожению позиций ВСУ в лесном массиве между улицами Сеньковской и Приоскольной. Также ведется зачистка самой улицы Приоскольной.

"Наносим огневое поражение по позициям боевиков в лесном массиве, протянувшемся вдоль берега реки Оскол южнее улицы", - добавил он.