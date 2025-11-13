ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:15
© Александр Полегенько/ ТАСС

Привлекать бездомных на службу в ВСУ предлагает начальник отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Командир десантного взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидирован в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Силы ПВО за два часа сбили 14 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Основные события 14 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:12

Вооруженные силы Украины за сутки совершили шесть атак на населенные пункты ДНР, повредив два гражданских объекта. 

21:11

Гвардии младший сержант ВС России Сергей Хурдаков в зоне СВО эвакуировал из горящего здания двух мирных жителей, несмотря на полученные ранения.

