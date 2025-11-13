Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Привлекать бездомных на службу в ВСУ предлагает начальник отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Командир десантного взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидирован в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Силы ПВО за два часа сбили 14 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Основные события 14 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.