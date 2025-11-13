Бойцы РФ уничтожили блиндажи, пехоту и технику ВСУ на северском направлении СВО

Также ВС России ликвидировали два автомобиля с военными, станцию Starlink и пункт управления беспилотниками

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили три блиндажа, склад боеприпасов, а также живую силу и технику ВСУ на северском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм гаубицы "Мста-Б" 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили блиндаж с живой силой противника на cеверском направлении. Точным огнем удалось поразить цель с первого попадания. Также расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) 7-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили плотным огнем пункт управления БПЛА, блиндаж с живой силой противника и склад с боеприпасами на северском направлении", - сообщили там.

В военном ведомстве также рассказали, что силами 85-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск на северском направлении были уничтожены очередной блиндаж с пехотой противника, два автомобиля с военными, а также станция Starlink и пункт управления беспилотниками.