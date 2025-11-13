"Калашников" открыл постоянную экспозицию с экипировкой бойцов СВО

в перечень экспонатов вошли летний костюм образца 2023 года из состава всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.0

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" открыл постоянную экспозицию с образцами экипировки собственного производства, которые применяются в зоне СВО, в Международном противоминном центре ВС РФ в подмосковном поселке Нахабино. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") разместило постоянную экспозицию с образцами экипировки собственного производства в Международном противоминном центре - специализированном подразделении инженерных войск Вооруженных сил РФ, с которым компания-разработчик активно сотрудничает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень экспонатов вошли летний костюм образца 2023 года из состава всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.0, состоящий из боевой рубашки и брюк с интегрированной защитой суставов, и огнестойкие перчатки LXA FR, предназначенные для использования в теплую и жаркую погоду.

Также в концерне рассказали, что в экспозиции представлен комплект боевого снаряжения (КБС) "Стрелок", который включает в себя элементы модульной разгрузочной системы (МРС). "Отметим, что комплект сертифицирован по ГОСТ 34286-2017 по классам защиты Бр1 и С2, Бр5", - добавили там.

В "Калашникове" подчеркнули, что КБС "Стрелок" прошел цикл испытаний, подтвердив полное соответствие защитных характеристик, и зарекомендовал себя по результатам применения в зоне СВО в качестве многофункциональной экипировки высокого качества.