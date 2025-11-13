Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота

В городе все спокойно, сообщил Михаил Развожаев

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Черноморский флот проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в разных районах Севастополя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 13:00 мск в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в Севастополе все спокойно.