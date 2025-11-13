ВС РФ освободили Синельниково и Даниловку

Задачи выполнили подразделения группировок войск "Север" и "Восток"

Редакция сайта ТАСС

Кадры освобождения Даниловки в Днепропетровской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области", - сообщили в российском военном ведомстве.