ВС РФ освободили Синельниково и Даниловку
Редакция сайта ТАСС
09:10
обновлено 09:15
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области", - сообщили в российском военном ведомстве.