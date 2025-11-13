ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВС РФ освободили Синельниково и Даниловку

Задачи выполнили подразделения группировок войск "Север" и "Восток"
Редакция сайта ТАСС
09:10
обновлено 09:15
Кадры освобождения Даниловки в Днепропетровской области Воин DV/ ТАСС

Кадры освобождения Даниловки в Днепропетровской области

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области", - сообщили в российском военном ведомстве. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине