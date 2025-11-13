ВС РФ за сутки отразили 10 атак штурмового полка "Скала" ВСУ в районе Гришино

Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и 6 боевых бронированных машин

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили 10 атак 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ в районе населенного пункта Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики. Отражены 10 атак 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и 6 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в населенном пункте Димитров (ДНР) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный. "За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 229 украинских военнослужащих", - отметили в Минобороны РФ.