Путин поддержал смягчение требований при приеме на госслужбу бойцов СВО

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что участников спецоперации при трудоустройстве бывают проблемы, связанные с отсутствием опыта государственной службы или муниципальной службы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласен, что при приеме на госслужбу участников СВО должны действовать более гибкие квалификационные требования. Соответствующее предложение на встрече с главой государства внес губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей Игорь Бабушкин.

По словам Бабушкина, у участников СВО при трудоустройстве бывают проблемы, связанные с отсутствием опыта государственной службы или муниципальной службы.

"Здесь, мне кажется, необходимо более гибко подойти к совершенствованию этого механизма - приема на службу", - сказал он.

"Согласен", - ответил Путин на эту идею. Как подчеркнул Бабушкин, есть предложения по обучению, профессиональной подготовке и трудоустройству ветеранов боевых действий - участников СВО. По его словам, вакансий сегодня много, но выбрать и подобрать соответствующую бывает непросто в силу того, что не хватает образования, квалификации, в некоторых случаях у бойцов бывает посттравматический синдром или инвалидность.