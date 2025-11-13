Ганчев: солдаты ВСУ сдаются в плен в Харьковской области, чтобы попить воды

Россия оказывает им поддержку, указал глава военно-гражданской администрации области

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ зачастую сдаются в российский плен в Харьковской области и, в частности в Купянске, ради того, чтобы просто попить воды, прося ее у бойцов РФ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Те же военнопленные обращаются к нашим военнослужащим просто попросить воды. То есть они сдаются в плен, дайте только воды. И наши ребята оказывают всю эту поддержку, и потом сами же чуть ли не на себе выносят их из этих окопов, которые вчера еще были украинскими, а сегодня стали нашими. Поэтому эти случаи постоянные", - сказал Ганчев.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой. Согласно имеющимся в распоряжении ТАСС радиоперехватам, голодные бойцы ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников. При этом командир отказывает военнослужащим в обеспечении, мотивируя это их бездействием в окружении. Согласно имеющимся в распоряжении ТАСС звуковым файлам, которые записывались на протяжении нескольких дней, провизия украинским солдатам доставлена так и не была.