Ганчев: более 60 мирных жителей эвакуировали с начала освобождения купянской агломерации

Это включая и часть Двуречной, когда войскам удалось форсировать реку Оскол и начать освобождение уже правого берега к северу от Купянска, отметил глава военно-гражданской администрации Харьковской области

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 мирных жителей удалось эвакуировать за время боев из купянской агломерации в Харьковской области, включая поселок Двуречная. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"С начала освобождения купянской агломерации уже нами эвакуированы более 60 человек. Это включая и часть Двуречной, когда нашим войскам удалось форсировать реку Оскол и начать освобождение уже правого берега к северу от Купянска", - сказал Ганчев.

Он добавил, что людей эвакуируют в тыловые районы Харьковской области. Помощь оказывается в зависимости от потребности: требующих лечения отправляют в больницу, те, кто хочет выехать из области могут рассчитывать на размещение в пунктах временного размещения в российских регионах.