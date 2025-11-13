ВС РФ ударами по переправам на реке Оскол парализуют снабжение частей ВСУ

Украинские подразделения на левом берегу реки находятся в оперативном окружении, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ наносят систематические удары по переправам Вооруженных сил Украины на реке Оскол в Харьковской области, лишая противника снабжения. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Подразделения ВСУ на левом берегу Оскола, по состоянию на сегодня, находятся в оперативном окружении. Систематическими ударами российской артиллерии, авиации и БПЛА уничтожаются переправы, что парализует снабжение и эвакуацию окруженных частей", - сказал Лисняк.