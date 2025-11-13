ВС РФ ежедневно освобождают до 20 зданий в Волчанске

Продвижение составляет от 200 до 350 м, отметил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ежедневно освобождают до 20 зданий в Волчанске в Харьковской области, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Российские штурмовые группы закрепились на левом берегу реки Волчья и ведут успешные бои в южной и юго-западной частях Волчанска. За сутки подразделения занимают до 20 зданий, продвижение составляет от 200 до 350 м", - сказал Лисняк.