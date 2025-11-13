ВГА: ВСУ ежедневно теряют от 110 до 230 солдат на харьковском направлении
12:08
обновлено 12:22
ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов на харьковском направлении, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
"Согласно оперативным данным, ВСУ несут значительные ежедневные потери в живой силе - от 110 до 230 человек в сутки", - сказал Лисняк.