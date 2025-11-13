Харьковская ВГА установила личности погибших при атаке дрона ВСУ под Купянском

Администрация ищет способ эвакуировать тела для передачи родственникам

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области установила личности мирных жителей, которые под белым флагом пытались покинуть зону боевых действий, но были убиты дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Администрация ищет способы эвакуации тел для захоронения, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев на пресс-конференции.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее СМИ опубликовали видео, где дрон ВСУ атаковал пожилых мирных жителей в Харьковской области, которые шли по дороге с белыми флагами. Перед смертью один из них перекрестился, в это время за ним следил оператор БПЛА ВСУ, после чего направил на мирного жителя беспилотник.

"Сотрудниками нашего силового ведомства уже установлены личности погибших людей. Одному из них было уже почти 90 лет. То есть это говорит о том, что украинские бандформирования вообще неизбирательно наносят удары. То есть понимают, что это мирные жители. Я считаю, что это акт терроризма, который также зафиксирован уже нашим силовым ведомством", - сказал Ганчев.

Глава ВГА добавил, что администрация ищет способ эвакуировать тела для передачи родственникам и захоронения по православным обычаям.

Он уточнил, что перед попыткой эвакуации люди проживали в населенном пункте Кругляковка на базе дачного кооператива "Энергетик", так им было проще выживать. В своих домах они проживать не могли: не было отопления, света, продуктов. "Украина лишила этих людей любой возможности на нормальное существование", - отметил Ганчев.