Ганчев допустил, что часть пленных ВСУ в Купянске вступит в отряды добровольцев РФ

При этом еще рано говорить об участии недавно сдавшихся в плен в таких отрядах, поскольку сначала им предстоят проверочные мероприятия, отметил глава военно-гражданской администрации Харьковской области

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен в Купянске и по всей Харьковской области, могут вступить в добровольческие отряды, которые состоят из бывших украинских военнослужащих, и сражаться на стороне РФ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции.

В ДНР воюет добровольческий отряд им. Максима Кривоноса, состоящий из бывших украинских военных. Еще один аналогичный отряд, им. Мартына Пушкаря, воюет вместе с российскими бойцами в Запорожской области.

"Я не исключаю такой возможности, опять же, просто по опыту тех добровольцев, которые в прошлом вступили в наши ряды", - сказал Ганчев, отвечая на вопрос ТАСС, будут ли вступать пленные в добровольческие отряды.

Глава ВГА уточнил, что еще рано говорить об участии недавно сдавшихся в плен в таких отрядах, поскольку сначала им предстоят проверочные мероприятия.

"Потому что все же они представляются поварами, водителями, которые никого не убивали - ни в российского военнослужащего не стреляли, ни в мирного жителя. Все это подлежит тщательной проверке. А потом уже только будет становиться вопрос об их службе в дальнейшем. <…> Поэтому те люди, которые принимались за последний, как минимум, год в плен, пока еще не входят в состав этих боевых подразделений", - отметил Ганчев.