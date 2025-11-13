Ганчев: ВС РФ помогают солдатам ВСУ остаться в живых при сдаче в плен

Российские военнослужащие также оказывают пленным первую медпомощь, рассказал глава ВГА Харьковской области

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие помогают украинским солдатам сдаться в плен и при этом избежать расправы со стороны командования ВСУ. Бойцы РФ также оказывают пленным первую медпомощь, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если [солдаты ВСУ] выходят на определенную волну, наши подразделения предпринимают усилия - конечно, при технической возможности объективной - оказать поддержку, указать маршрут при помощи тоже наших беспилотных систем, то есть всячески оказывается поддержка. Это не так, что "знаете, мы хотим сдаться в плен", "а приходите", - нет", - сказал Ганчев.

По его словам, если солдаты ВСУ сдаются при штурмовых действиях ВС РФ, российские бойцы также оказывают медицинскую помощь пленным.