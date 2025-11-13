ВГА: бойцы РФ ежедневно продвигаются до 400 м на хатненском направлении
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются ежедневно на расстояние до 400 м на хатненском направлении в Харьковской области, создавая буферную зону на границе с Белгородской областью. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
"Хатненское направление, участок Меловое - Хатнее. На этом приграничном участке российские войска проводят операцию по освобождению территорий и созданию буферной зоны вдоль границы с Белгородской областью. Штурмовые группы, активно используя лесополосы, ежедневно продвигаются вперед до 400 м", - сказал Лисняк.
Он добавил, что наиболее активным участком направления остается отрезок Отрадное - Бологовка, где создается угроза выхода во фланг украинским подразделениям в районе населенного пункта Двуречанское.