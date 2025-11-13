Развожаев: над Черным морем в районе Севастополя сбили четыре БПЛА ВСУ

Беспилотники уничтожили на значительном расстоянии от берега

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие сбили четыре беспилотных летательных аппарата над Черным морем в районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО", - отметил Развожаев. Он добавил, что, предварительно, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА. Все беспилотники находились далеко от берега над акваторией моря. При этом, как сообщили в Спасательной службе Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.

Он также обратился к местным жителям и призвал их соблюдать меры безопасности, в частности, оставаться в безопасных местах.