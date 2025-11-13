Над регионами России и Черным морем сбили 34 украинских БПЛА

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбили 34 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"13 ноября с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 9 - над территорией Белгородской области, 4 - над территорией Республики Крым, по 3 БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Ростовской областей, 1 - над территорией Курской области и 14 БПЛА - над акваторией Черного моря", - сообщили в военном ведомстве.