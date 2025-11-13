Командир Велес: саперов из КНДР в Курской области обучили русским командам

Военнослужащие Корейской народной армии "быстро учатся, слушают внимательно, все записывают", добавил российский военный

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Саперов Корейской народной армии (КНА), разминирующих курское приграничье, обучили русским командам. Об этом рассказал командир российской саперной роты с позывным Велес.

В Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от ВСУ. Вместе с российскими саперами сложнейшую боевую задачу по очистке местности выполняют военные специалисты из КНДР.

"На первоначальном этапе были подготовлены справочники по тематике, - рассказал российский офицер газете "Красная звезда". - Эти материалы перевели, потом распечатали. Кроме того, саперов КНА обучили русским командам. Уже вскоре между нами наладилось взаимодействие. Была собрана большая учебно-материальная база, проведено много занятий, в том числе по изучению конкретно каждого типа мин: как с ними работать, как подходить, какие могут быть опасности".

Велес добавил, что товарищи быстро учатся, слушают внимательно, все записывают. "Сами без дела инициативу не проявляют, делают все, как обучили. Сразу же сообщают обо всех сложностях при разминировании, чтобы вместе проработать этот момент. Очень дисциплинированные. Решать с ними задачи приятно", - отметил он.

Перед выполнением задачи саперное отделение и группа прикрытия бойцов Корейской народной армии выполняют построение с национальным флагом в руках.

Подразделение саперов КНА создано и направлено в Курскую область по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына. Это сделано в рамках двусторонних договоренностей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которых в июне 2024 года во время встречи в Пхеньяне достигли президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Заминированное приграничье

Отступая, ВСУ заминировали курское приграничье, оставив "сюрпризы" в виде сотни различных типов взрывоопасных предметов. В числе боеприпасов, обнаруженных саперами КНА, артиллерийские и минометные снаряды производства США, Великобритании, Болгарии, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и выстрелы к АГС, состоящие на вооружении у десятка стран блока НАТО. Также были найдены самодельные взрывные устройства украинского производства. ВСУ минировали бытовые предметы, детские игрушки, тела своих погибших солдат.

"Все это - противотанковые, противопехотные мины, различные артиллерийские снаряды - из стран НАТО, - отметил Велес. - Например, вот американская мина Claymore, а вот осколочно-фугасная финская мина Hailstorm - "лесной ливень". Рядом магнитная мина - кассетный боеприпас. Также здесь представлена мина испанская, которая нарушает Женевскую конвенцию. Для воздействия на нее необходимо усилие всего лишь пяти килограммов, после чего она инициирует подрыв. От человека просто ничего не остается. Страшно представить, если на все эти опасные находки наткнутся дети, например во время прогулки в лесу".

Как рассказал глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев, во время вторжения ВСУ район практически без остановки обстреливался. В ход шли кассетные боеприпасы, дроны скидывали мины и СВУ самых разных типов. Наиболее пострадали четыре из семи сельских муниципальных образований. Сильно разрушено и само село Большое Солдатское, куда противник пытался прорваться еще в январе. Но уже в марте, сразу после освобождения Суджи, инженерные подразделения приступили к разминированию.

"Оперативным штабом и губернатором Александром Хинштейном принято решение рекомендовать жителям покинуть те населенные пункты, где велик риск для жизни. Всего в Большесолдатском районе 64 населенных пункта. В 37 из них въезд и пребывание запрещены: эту территорию еще предстоит очистить от взрывоопасных предметов. К тому же в небе то и дело появляются дроны ВСУ. Жителей на время отселили в безопасные районы области. Пока свою миссию здесь не выполнят саперы", - рассказал Зайцев.

Саперам помогают разминировать поля робототехнические комплексы "Сталкер-ИВ" и "Уран-6", которые уже успели хорошо себя зарекомендовать. Впереди идут роботы, для чьих тралов подрывы противопехотных мин не являются проблемой, за ними - отделение разминирования со щупами и миноискателями. Следом движутся бойцы прикрытия.

По словам командира российского инженерно-саперного батальона с позывным Лесник, ВСУ сейчас стараются воспрепятствовать работе саперов, сбрасывая на разминируемые участки новые мины, оснащенные датчиками целей различного типа.