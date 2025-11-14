Боец Капа: в Харьковской области уничтожены более 30 машин обеспечения ВСУ
00:02
КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожили более 30 автомобилей обеспечения Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС старший оператор БПЛА 20-й бригады РХБЗ группировки "Север" с позывным Капа.
"В течение четырех месяцев, которые я вместе с сослуживцами находился на боевой задаче, уничтожили в районе нескольких десятков автомобилей подвоза противника", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащий уточнил, что всего удалось уничтожить свыше 30 машин обеспечения ВСУ, некоторые из них вместе с личным составом.