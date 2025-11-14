Боец Капа уничтожил позиции операторов БПЛА ВСУ в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
00:31
КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Старший оператор БПЛА 20-й бригады РХБЗ группировки войск "Север" с позывным Капа рассказал ТАСС как он уничтожил позиции операторов БПЛА вооруженных сил Украины в лесополосе Харьковской области.
"Обнаружили с боевыми товарищами вражескую позицию [операторов] БПЛА, объективным контролем увидели оптоволоконные катушки. Я зарядил боеприпас [в БПЛА], полетел, успешно попал в сухую лесополосу, которая полностью выгорела. Потом подлетел посмотреть, что же еще скрывалось под деревьями - обнаружил, что помимо оптоволокна находились две радиоантенны и три блиндажа", - сказал Капа.
Таким образом, одна украинская позиция операторов БПЛА выдала еще два расчета, которые находились с ней в одной лесополосе.