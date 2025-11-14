Группировка "Центр" отметила рост числа военных ВСУ, готовых сдаться в плен

Подразделения группировки ведут активные наступательные действия на красноармейском направлении

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Командование группировки войск "Центр", чьи подразделения ведут активные наступательные действия на красноармейском направлении, отмечает заметное увеличение числа военнослужащих ВСУ, готовых к сдаче в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Отмечается значительное увеличение военнослужащих ВСУ, изъявивших желание сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Савчук, освещая ход боевых действий в населенных пунктах Красноармейск (украинское название - Покровск), Рог и Димитров в ДНР.