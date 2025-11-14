ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Восток" четыре станции Starlink

Противник также лишился до 200 военнослужащих

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" четыре станции спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял до 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины "Козак", 10 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink и 5 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.