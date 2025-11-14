Группировка "Центр" уничтожила пункт управления БПЛА с живой силой ВСУ

Цели поразили операторы FPV-дронов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Центральной группировки войск уничтожили украинский пункт управления беспилотниками с личным составом на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевой работы расчет ударных FPV-дронов подразделения беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Уточнив разведданные, военнослужащие расчета уничтожили замаскированный пункт управления вражескими БПЛА вместе с живой силой противника и оборудованием", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что уничтожение цели подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

