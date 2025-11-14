ЗРК "Оса-АКМ" сбил дрон H10 Poseidon ВСУ в Херсонской области

Боевую задачу выполнила группировка войск "Днепр"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" 18-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил с расстояния около 8 км беспилотник самолетного типа H10 Poseidon, проводивший воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в ходе боевого дежурства и выполнения задач по воздушному прикрытию подразделений обнаружил высотную воздушную цель в зоне своей ответственности. Впоследствии цель была классифицирована как разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа H10 Poseidon, проводивший воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области. После обнаружения и классификации цели расчет произвел пуск зенитной ракеты, уничтожившей разведывательный БПЛА ВСУ на удалении около 8 километров", - отметили в военном ведомстве.

По словам российских военнослужащих, "Оса-АКМ" эффективно обнаруживает и уничтожает беспилотники противника на больших дистанциях. "БПЛА противника выполнены в основном из композитных материалов, отсутствует металл. Но несмотря на это, комплекс "Оса-АКМ" может обнаружить на расстоянии 10-20 километров БПЛА противника и гарантированно на расстоянии 4-10 километров уничтожить данные цели", - рассказал командир ЗРК с позывным Кинжал.

В Минобороны отметили, что ЗРК "Оса-АКМ" является автономной всепогодной огневой единицей, которая способна обнаруживать и опознавать воздушные цели благодаря радиолокационной станции кругового обзора и обстреливать одну цель двумя ракетами на расстоянии до 10 км.