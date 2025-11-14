Группировка "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Цель поразили при помощи самоходной артиллерийской установки "Мста-С"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" опорный пункт противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет САУ "Мста-С" алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непрерывное воздушное наблюдение позволило своевременно корректировать огонь в режиме реального времени, что значительно повысило точность ударов и сократило расход боеприпасов.