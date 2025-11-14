Бойцы "Востока" в Новоуспеновском обозначали координаты ВСУ для атак с воздуха

Стрелок Морис также рассказал, что для продвижения к населенному пункту ВС РФ преодолели порядка 15 км открытой местности.

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" обозначали координаты огневых точек ВСУ в Новоуспеновском Запорожской области для ударов по ним с воздуха. Об этом рассказал ТАСС стрелок 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Морис.

"Мы когда видели минометчиков рядом, близко к ним подходили - за 100 - 150 метров, сдавали их позиции, и уже когда мы отходили по ним отрабатывали наши птичники и минометчики, артиллеристы", - сказал военнослужащий.

Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны РФ сообщили 11 ноября.