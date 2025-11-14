Десантники "Градом" уничтожили пехоту ВСУ в лесах Сумской области

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили поражение цели, отметили в Минобороны

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили при помощи реактивной системы залпового огня "Град" скопление пехоты противника в лесном массиве в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Реактивная артиллерия тульских десантников уничтожила скопление пехоты ВСУ в лесном массиве в Сумской области. Получив координаты цели, расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулся в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение назначенной цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты РСЗО "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ выполняют боевые задачи в зоне СВО в круглосуточном режиме, нанося прицельные удары по живой силе, бронетехнике, складам, пунктам дислокации личного состава, опорным пунктам, а также пунктам управления беспилотниками ВСУ.