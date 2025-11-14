Командир Азазель: ВСУ в Новоуспеновском пытались звать на помощь свои БПЛА

Командир штурмовой группы сообщил, что в населенный пункт штурмовики "Востока" заходили малыми группами

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Украинские войска в Новоуспеновском Запорожской области пытались звать на помощь своих операторов БПЛА. Как рассказал ТАСС командир штурмовой группы 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Азазель, они пытались по рации обратиться за помощью.

"Кто-то в кусты прыгал, кто-то уползал, птичек звали на помощь [по рации]. Но в этот раз у них ничего не получилось", - сказал командир.

По его словам, в населенный пункт штурмовики "Востока" заходили малыми группами. Главным условием было наличие устойчивой связи и высокий уровень подготовки.

Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны РФ сообщили 11 ноября.