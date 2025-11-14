ЗРК "Оса" уничтожил БПЛА "Лелека" ВСУ на красноармейском направлении

Цель поражена прямым попаданием с дистанции около 9 км, отметили в Минобороны

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный беспилотник "Лелека" противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета ЗРК "Оса" 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили разведывательный БПЛА "Лелека" ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы комплекса взяли БПЛА противника на автосопровождение, после чего уничтожили его прямым попаданием с дистанции около 9 км.

В оборонном ведомстве также отметили, что радиолокационные средства и вооружение "Осы" позволяют обнаруживать и поражать малогабаритные разведывательные беспилотники противника на дистанции свыше 10 км.