Боец Старый: при заходе ВС РФ в Новоуспеновское операторы БПЛА ВСУ обедали

Когда российские военные вошли в населенный пункт, украинские военные "быстро побежали", рассказал штурмовик

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА в населенном пункте Новоуспеновское Запорожской области в момент захода штурмовых групп "Востока" обедали. Как рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Старый, спасаясь бегством они оставили оборудование и взрывчатку.

"Мы когда зашли, у них [у ВСУ] еще генератор работал, стояла еда, они ели, обедали. Не ждали нас. А как зашли, они быстро побежали, все побросали. Оставили запчасти упакованные от "Бабы-яги" (тяжелый гексокоптер - прим. ТАСС), сбросы, которые они скидывают. Все оставили", - сказал военнослужащий.

На позициях был оставлен и терминал Starlink.

Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны РФ сообщили 11 ноября.