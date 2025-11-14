Бойцы "Запада" прошли подготовку по управлению комплексом "Курьер"

Бойцы отработали упражнения по обслуживанию и подготовке наземных дронов к выполнению различных боевых задач, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" прошли подготовку по управлению новыми многофункциональными роботизированными комплексами "Курьер" в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" прошли подготовку по управлению новыми многофункциональными наземными роботизированными комплексами "Курьер" на полигоне тыловой зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе подготовки военнослужащие отработали комплекс упражнений по обслуживанию и подготовке наземных дронов к выполнению различных боевых задач.

Ранее в Минобороны рассказали, что "Курьер" способен нести на себе несколько видов вооружения - автоматический гранатомет, крупнокалиберный и танковый пулеметы, различные мины для установки минных шлагбаумов. Кроме того, он может доставлять передовым подразделениям продовольствие и боеприпасы.