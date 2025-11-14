Боец Старый: в Новоуспеновском солдаты ВСУ ошибочно зашли в российский блиндаж

Одного из них взяли в плен, рассказал штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Двое военнослужащих ВСУ в Новоуспеновском Запорожской области по ошибке забежали в блиндаж ВС РФ. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Старый.

"Была такая история. Пацаны с другой стороны деревни заходили и к ним в блиндаж нечаянно забежали двое. Одного они взяли, а один убежал", - сказал военнослужащий.

Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны РФ сообщили 11 ноября.