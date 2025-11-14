Стрелок Морис: ВСУ в Новоуспеновском тратили до 30 дронов на одного человека

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта 11 ноября

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. ВСУ в Новоуспеновском расходовали на одного человека до 30 дронов, рассказал ТАСС стрелок 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Морис.

"Противник огрызается конкретно, птичками особенно. На одного человека может уходить до 30 птичек", - сказал боец.

Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны РФ сообщили 11 ноября.