Стрелок Морис: ВСУ в Новоуспеновском тратили до 30 дронов на одного человека
02:13
ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. ВСУ в Новоуспеновском расходовали на одного человека до 30 дронов, рассказал ТАСС стрелок 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Морис.
"Противник огрызается конкретно, птичками особенно. На одного человека может уходить до 30 птичек", - сказал боец.
Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны РФ сообщили 11 ноября.