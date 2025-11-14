Бойцы "Севера" уничтожили пехоту и технику ВСУ в Харьковской области

Также ликвидированы квадроциклы, которыми противник осуществлял ротацию, добавили в Минобороны

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили ударными дронами живую силу и боевую технику противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения техники и ротации формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили одну из мобильных групп неонацистов, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы "Севера" также уничтожили в лесополосе квадроциклы, которыми противник осуществлял ротацию живой силы и доставлял провизию на передовую.