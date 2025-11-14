"Восток" уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Цели поразили из гаубиц "Гиацинт-С"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили гаубицами "Гиацинт-С" пункты управления беспилотной авиацией противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты самоходных артиллерийских орудий "Гиацинт-С" группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты целей были получены от операторов разведывательных БПЛА, которые в режиме реального времени передавали данные для наведения.