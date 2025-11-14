Бойцы "Востока" уничтожили автомобили ВСУ в Запорожской области

Также ликвидированы бронемашины "Гюрза-01", "Козак" и "Козак-5", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили бронемашины "Гюрза-01", "Козак", "Козак-5", а также автомобильную технику противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск "Восток" отработали по выявленной технике противника в районе населенного пункта Ровнополье. В результате боевой работы уничтожена бронемашина "Козак" в населенном пункте. Кроме того, точными ударами поражены ББМ "Козак-5", поврежденная ранее при подрыве на мине, и подбитая "Гюрза-01", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все цели были поражены в ходе попытки противника замедлить продвижение подразделений 5-й армии группировки войск "Восток" в Запорожской области.