Группировка "Запад" сорвала попытку прорыва группы ВСУ в Купянском районе
02:16
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили автомобиль, на котором военнослужащие ВСУ пытались прорваться в районе населенного пункта Петровка в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На кадрах объективного контроля видны прямые попадания FPV-дронов и уничтожения автомобильной техники с боевиками ВСУ, пытавшихся прорваться в районе населенного пункта Петровка Купянского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник был уничтожен операторами ударных БПЛА 27-й мотострелковой бригады группировки войск "Запад".