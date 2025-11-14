Группировка "Запад" сорвала попытку прорыва группы ВСУ в Купянском районе

Противника уничтожили операторы ударных БПЛА группировки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили автомобиль, на котором военнослужащие ВСУ пытались прорваться в районе населенного пункта Петровка в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На кадрах объективного контроля видны прямые попадания FPV-дронов и уничтожения автомобильной техники с боевиками ВСУ, пытавшихся прорваться в районе населенного пункта Петровка Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник был уничтожен операторами ударных БПЛА 27-й мотострелковой бригады группировки войск "Запад".