ТАСС: ВСУ в Харьковской области переводят в пехоту связистов и зенитчиков

Нехватка личного состава особенно ощущается в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ восполняет потери в Харьковской области за счет технических специалистов и тыловиков. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении командование ВСУ продолжает восполнять потери пехотных подразделениях за счет тыловых подразделений и технических специалистов. В пехоту переводятся специалисты связи, инженеры расчеты ПВО. Особенно недостача личного состава ощущается в 57-й отдельной мотопехотной бригаде", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й бригады и 113-й отдельной бригады теробороны, которые отступают в районе Волчанска.