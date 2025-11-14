Бойцы РФ уничтожили танк Т-80, два пикапа, квадроцикл и беспилотники ВСУ в ДНР

Цели поразили военные Южной группировки войск

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили танк Т-80, два пикапа, квадроцикл и беспилотники противника в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами ударных БПЛА Южной группировки войск был обнаружен и уничтожен тщательно замаскированный танк Т-80 ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения операторы разведывательных дронов обнаружили и уничтожили два пикапа с военнослужащими и квадроцикл ВСУ.

