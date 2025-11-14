Ростех запустил в серию умные системы наблюдения для ударных дронов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску линейки гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок (ГОЭН-60), предназначенных для ударных дронов. В изделиях реализован нейросетевой алгоритм, позволяющий автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты. Об этом сообщили в Ростехе.

"Умная система наблюдения устанавливается на ударный беспилотник для эффективного мониторинга обстановки и поиска целей. ГОЭН-60 обеспечивает ориентацию в пространстве, захват и сопровождение неподвижных или движущихся объектов, измерение их угловых координат и автофокусировку", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что предусмотрено два варианта исполнения комплексов: дневной - с телевизионной камерой и круглосуточный - с тепловизионной. "Высокая чувствительность оптического оборудования и система гиростабилизации позволяют увидеть беспилотник, летящий на высокой скорости, а также засечь удаленные неподвижные объекты. Устройство передает изображения в высоком разрешении", - подчеркнули в Ростехе.

В Ростехе также заявили, что организация работает над решениями, которые делают беспилотники более точными, надежными и устойчивыми к внешним воздействиям. "Гиростабилизированная оптико-электронная нагрузка разработки нашего холдинга "Росэл" - это инновационное устройство, которое эффективно обнаруживает, распознает и сопровождает объекты на большом удалении, решает задачи наведения ударного дрона на цель даже в условиях сильной вибрации и резких скачков. Изделие экономично в энергопотреблении - постоянная потребляемая мощность не более 15 Вт, а пиковая кратковременная - не более 100 Вт, что очень важно для эффективной работы самого беспилотника", - рассказали в организации.

В состав ГОЭН-60 входит оптико-электронный блок и малогабаритный блок управления и обработки. Устройство представляет собой камеру, установленную на гиростабилизированной двухосной платформе в обтекаемом шарообразном корпусе диаметром 60 мм и массой до 300 г.